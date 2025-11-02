Hírlevél

autós hír

Rémálom a vasúti átjáróban, pont a síneken tört ki egy autó kereke - videó

A lehető legrosszabb helyen robbant le egy autó. Egy szolgálaton kívüli rendőr segített a mentésben.
autós hírrendőrvasúti átjáró

A lengyelországi Katowice közelében egy vasúti átjáró kellős közepén állt meg egy autó, miután kitört az egyik kereke. A pórul járt fiatalok szerencséjére pont arra járt egy szolgálaton kívüli rendőr, aki segített rajtuk.

Közös erővel sikerült letolniuk az autót a sínekről, egyébként nem sokkal azelőtt, hogy érkezett volna egy vonat. A sziléziai rendőrség közleményéből nem derült ki, hogy az ügynek lettek-e további következményei.

Videón, ahogy a civil ruhás rendőr segített a mentésben:

 

