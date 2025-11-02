111 év után elkészült az első Maserati rendőrautó

Olaszországban rendszeresen a rendfenntartó erőket vetik be sürgős szerv- és vérszállításokra, a Polizia és a Lamborghini kapcsolata már több évtizedes múltra tekint vissza. Most a Carabinieri flottája bővült két új rendőrautóval, amelyeket hasonló célokra használnak, az 520 lóerős Alfa Romeo Giulia QV mellett egy 620 lóerős Maserati MCPura-t adott át a Stellantis a csendőrségnek.

Ha sietni kell a rendőrautóval, jól jön a 620 lóerő

Fotó: AFPH / Maserati

Ez az első alkalom, hogy Maserati rendőrautót készítettek

Amíg az Alfa Romeo már az ötvenes évek óta partnere a Carabinieri-nek, 1951-ben az 1900 M „Matta”-val indult az együttműködés, 1952-ben az első Alfa Romeo 1900-as járőrautót is forgalomba helyezték, és azóta is fontos részét képezik a flottának a gyors szedánok.

A Maserati számára ez volt az első alkalom, hogy a rendfenntartó erők számára készítettek járőrautót, a megjelenést a gyári formatervezők készítették el a hagyományos színeket felhasználva. Nem nyúltak a technikához, a 3,0 literes V6-os biturbó 630 lóerős, ami 2,9 másodperces 0-100 km/óra sprintet és 320 km/órás végsebességet tesz lehetővé; a járőrautónál a tetőre szerelt fényhíd miatt valószínűleg csökken a tempó.

