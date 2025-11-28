Nem várt módon ért véget ez a rendőri intézkedés

Nehéz szülésnek számít az Aston Martin Valhalla, amelyet először 2019-ben mutattak meg, majd teljesen újra tervezték, mielőtt tavaly bemutatták a szériaváltozatát. A mérnökök még mindig a konstrukció finomhangolásával vannak elfoglalva, most épp az Egyesült Államok útjain tesztelik az 1079 lóerős szuperautót, amelyet most egy rendőri ellenőrzés keretében a törvényszolgák is behatóan megismertek.

Betelefonálók nyomán vonták rendőri ellenőrzés alá az Aston Martin Valhalla prototípust

Fotó: Emery County Sheriff's Office

Telefonhívások után került sor a rendőri ellenőrzésre

Több telefonhívás is befutott a rendőrséghez, miszerint Utah államban az Interstate 70-es gyorsforgalmi úton egy sportkocsi száguld, amelyet aztán Green River település mellett vontak rendőri ellenőrzés alá. Az Emery Megye Seriff hivatalának helyettese Dylan Keele és a Utah Higway Patrol közlegénye, Dakota Adams állították meg az autót, de arra már nem tér ki a közösségi médiában megjelent tájékoztató, hogy mennyivel haladt az Aston Martin – a kérdéses útszakaszon 80 mérföld/óra, azaz 128 km/óra a megengedett sebesség. A szuperautó sofőrje arra hivatkozott, hogy finomhangolást végeznek a konstrukción, de ez nem ad felmentést a KRESZ szabályai alól. Dylan Keene helyettes seriff kioktatta a sofőrt a megfelelő viselkedésről, majd elintézték a papírmunkát; a büntetés mértékéről nincs szó. Ez a rendőri ellenőrzés szórakoztató élmény volt a hatóság emberei számára, akik nem mindennap kerülnek közvetlen kapcsolatba egy – még nem is létező – szuperautóval.

