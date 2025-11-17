Szörnyű hibát követett el a 18 éves kezdő sofőr, ettől a rendőrök is elképedtek

A kezdő vezetőkre Németországban szigorú szabályok vonatkoznak, 18 éves korukig például kizárólag kísérő jelenlétében vezethetnek. Egy fiatal november 8-án éjfélkor betöltötte a 18-at, majd két órával később Osnabrückben lekapcsolták a rendőrök.

A BMW-vel közlekedő fiatal - saját bevallása szerint - a szabályoknak megfelelően életében először vezetett egyedül, 50 helyett 110 km/h-s sebességgel száguldozva ünnepelve az alkalmat.

Nem kegyelmeztek a rendőrök

A gyorshajtás ára minimum 560 eurós bírság (215 ezer forint) lesz, de a rendőrök a fiatal jogosítványát is elvették, automatikusan két hónapra szóló eltiltást kapott. A jelentős sebességtúllépés (a németeknél úgynevezett A kategóriába sorolt szabálysértés) miatt valószínűleg a vezetési próbaidejét is meghosszabbítják majd, illetve utánképzésen kell részt vennie.