Vett egy 40 milliós autót, elképesztő dolgot találtak a rendőrök, amikor benéztek alá – fotók

A rendőrök is csak pislogtak, amikor átvizsgáltak egy árverésen használt autóként megvásárolt Mercedes-Benz GLE 400-ast, amelynek újkori ára átszámítva 40 millió forint volt.

Egy cég egy online aukciós platformon vásárolta meg az autót, majd elküldött érte egy sofőrt, hogy szállítsa a telephelyre. A sofőr az autó átvételekor szembesült azzal, hogy a Mercedesnek gyakorlatilag nincs fékereje.

Ezen még a rendőrök is meglepődtek:

Mivel úgy érezte, hogy az autóval nem lehet biztonságosan közlekedni, trélert hívott, emellett a rendőrséget is értesítette. Az autót egy szervizbe szállították, ahol a rendőrök is átvizsgálták: a féknyergekben Brembo-feliratos, fából gondosan kifaragott betéteket találtak.

A fa fékbetéteket bizonyítékként lefoglalták, az eladó ellen a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt vádat emeltek.