Itt az új titkos amerikai csodafegyver, ez mindent megváltoztat

T. Danny teljesen szétcsúszott, már a rendőrség is gyanúsítja

Komikus látvány, ahogy kacsázva menekült a tolnai rendőrök elől a részeg motoros – videó

Simsonnal próbált elmenekülni az igazoltatás elől egy erősen ittas férfi. A rendőrök addig követték, amíg el nem esett.
Szokásos járőrszolgálatukat látták el a napokban a tolnai rendőrök, amikor a 6-os főúton, Bonyhád térségében egy bukósisak nélkül haladó motorosra lettek figyelmesek. Megfordultak, és a Simson után eredtek.

Néhány száz méter után utolérték, és felszólították a sofőrt, hogy álljon félre, igazolja magát. A motoros először félre is állt, de néhány másodperc múlva úgy döntött, hogy mégsem akar az egyenruhásokkal beszélgetni. Gázt adott, és nagy lendülettel elindult.

Így nézett ki az üldözés a rendőrök autójából:

A rendőrök követték az úton kacskaringózó férfit, aki nem volt vezetésre képes állapotban. A motoros néhány száz méterrel távolabb, egy enyhe ívű kanyarban elvesztette uralmát járműve felett, előbb az útpadkának hajtott, majd felborult. A rendőrök a segítségére siettek, mert alig bírt felállni.

A motor vezetőjének leheletén erős alkoholszag érződött. Szondát fújattak a 67 éves bonyhádszerdahelyi sofőrrel, ami igazolta, hogy a férfi részegen motorozott. Bevitték további mintavételre, a jogosítványát azonnal elvették. Emellett felelnie kell a balesetért és a bukósisak használatának elmulasztásáért is.

 

