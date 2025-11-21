A rendőrök is alig hitték el, mit művelt előttük az idős sofőr Gyulakeszin – videó

Nem mindennapi jelenetet néztek végig a tapolcai rendőrök Gyulakeszin. Egy idős sofőr az orruk előtt kezdett tolatni, de nem egy kapubeállóba vagy parkolóhelyre, hanem egyenesen az árokba.

A férfi önerőből nem tudott kiszabadulni az árokból, a rendőrökre viszont számíthatott: azonnal kiszálltak a szolgálati autóból, és visszatolták a kocsit az útra.

Így segítettek a rendőrök az idős autóson:

A rendőrség további részleteket nem közölt az esetről, így nem derült ki az sem, hogy a férfi eljutott-e végül oda, ahova indult.