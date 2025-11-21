Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
autós hír

A rendőrök is alig hitték el, mit művelt előttük az idős sofőr Gyulakeszin – videó

7 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A beállója helyett az árokba tolatott egy idős sofőr Gyulakeszin. A rendőrök segítettek nekik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírparkolásrendőrség

Nem mindennapi jelenetet néztek végig a tapolcai rendőrök Gyulakeszin. Egy idős sofőr az orruk előtt kezdett tolatni, de nem egy kapubeállóba vagy parkolóhelyre, hanem egyenesen az árokba.

A férfi önerőből nem tudott kiszabadulni az árokból, a rendőrökre viszont számíthatott: azonnal kiszálltak a szolgálati autóból, és visszatolták a kocsit az útra.

Így segítettek a rendőrök az idős autóson:

A rendőrség további részleteket nem közölt az esetről, így nem derült ki az sem, hogy a férfi eljutott-e végül oda, ahova indult.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!