A rendőrök is alig hitték el, mit művelt előttük az idős sofőr Gyulakeszin – videó

A beállója helyett az árokba tolatott egy idős sofőr Gyulakeszin. A rendőrök segítettek nekik.
Nem mindennapi jelenetet néztek végig a tapolcai rendőrök Gyulakeszin. Egy idős sofőr az orruk előtt kezdett tolatni, de nem egy kapubeállóba vagy parkolóhelyre, hanem egyenesen az árokba.
A férfi önerőből nem tudott kiszabadulni az árokból, a rendőrökre viszont számíthatott: azonnal kiszálltak a szolgálati autóból, és visszatolták a kocsit az útra.
Így segítettek a rendőrök az idős autóson:
A rendőrség további részleteket nem közölt az esetről, így nem derült ki az sem, hogy a férfi eljutott-e végül oda, ahova indult.
