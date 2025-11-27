Megláttak egy Smartot a rendőrök, a rakományától tátva maradt a szájuk – fotó

Hírlevél

Miniautóval szállított méretes rakományt egy sofőr. A rendőrök nem díjazták a mutatványt.
autós hírbírságrendőrség

Több méter hosszú létrát kellett szállítania egy kanadai sofőrnek, de nem volt más kéznél, csak egy aprócska Smart. Hiába nem tűnt jó választásnak a feladatra, a sofőr mégis elindult vele, a rendőrök meg természetesen azonnal félreállították, amint meglátták.

Az igazoltatás során készült képen jól látszik, hogy a létrából sokkal több volt az autón kívül, mint belül, pedig a sofőr egészen a műszerfalig tolta előre. Az autó vezetője balesetveszélyes rakomány miatt bírságot kapott.

A rendőrök fotója:

 

