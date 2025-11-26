Elképesztő bénázást néztek végig a komáromi rendőrök egy vasúti átjáróban – videó

November 22-én délelőtt a 13-as számú főúton található vasúti átjárónál a síneken maradt egy elveszített pótkocsi. A rendőrök közelről nézték végig, ami ezután jött, és egyáltalán nem voltak elragadtatva a látottaktól. Az akadály miatt a vasútvonalon a közlekedést egyébként leállították.

A tréler vezetője később azt mondta, hogy Komárom irányából közlekedett Kisbér irányába. Amikor a vasúti átjáróhoz ért, a pótkocsi leakadt, majd a sínekre gurult. A sofőr ezt észlelve megfordult, és vissza akart tolatni a pótkocsijához. Ekkor a vasúti átjáróban a fényjelzés tilosra váltott, a csapórúd lecsukódott, amit a férfi nem vett észre, így a járművével letörte.

Videón a rendőrök felvétele:

A félpótkocsit végül egy másik tréleres lehúzta a sínekről. A 35 éves sofőrt vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetése miatt a rendőrök előállították.