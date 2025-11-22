Emlékszik rá? Ez az autó volt a rendszerváltás sztárja

A 80-as évek végére már igencsak korszerűtlenné váltak a Skoda farmotoros modelljei, ezért égetően szüksége volt a márkának egy modernebb konstrukcióra. Így született meg a Favorit, melynek formáját a híres olasz designstúdió, a Bertone tervezte. A típus fejlesztését még Csehszlovákiában kezdték meg a szocialista korszakban, a nyugati trendeket követve, így nem véletlen, hogy óriási érdeklődés övezte a modellt a rendszerváltás idejében. A Favoritról szóló cikk az Autó-Motor magazinban jelent meg 1989-ben.

A rendszerváltás éveiben a Skoda Favoritot óriási felhajtás övezte

Fotó: Autó-Motor

A rendszerváltás idején nagy durranás volt

Az új Skoda személygépkocsi, a Favorit 136 L, formai kialakításában szakított elődjével: ötajtós karosszériája a mai autógyártás korszerű vonalait viseli. A gépkocsi utastere tágas, komfortosnak mondható. Kis család részére jó utazási kényelmet nyújt. Nézzük meg az új Favorit néhány műszaki jellemzőjét, valamint ezt követően beszámolunk az eddig elvégzett vizsgálatok eredményeiről. Az önhordó karosszéria acéllemezből készült, a teherviselő elemek zártszelvény kialakításúak. Az egyes – természetesen sajtolással készült – karosszériarészek egymáshoz többnyire ponthegesztéssel rögzítettek. A karosszéria ötajtós, ún. limuzin. Az utastérben öt személy foglalhat helyet. A hátsó üléssor előre dönthető, ily módon a csomagtér jelentős mértékben bővíthető. Az oldalajtók ablakai mind nyithatók, illetve zárhatók. Az ajtókilincsek süllyesztettek (ez már nem új dolog). Az első szélvédőt szükség esetén kétkaros ablaktörlő tisztítja. A hátsó ajtón szintén van ablaktörlő. Az ajtó felül pántolt, tehát felfelé nyitható.

Semmilyen korábbi Skodához nem volt köze a típusnak, a Favorit vadonatúj fejlesztés volt. Forman néven később kombit is kínáltak belőle

Fotó: Autó-Motor

Purhabbal borított kormánykerék

Az első ülések osztottak, míg a hátsó üléssor osztatlan. Az első ülések előre és hátra állíthatók, automata biztonsági övekkel. Az ülések műszálasszövet-borításúak. A műszerfal bal oldalán helyezkedik el a 180 km/óra méréshatárig kalibrált, analóg kijelzésű sebességmérő műszer. A műszer napi számlálót is magába foglal. A műszerfal alsó és középső részén a gépkocsi üzemi jellemzőit ellenőrző lámpasorok vannak. A műszerfal bal oldalán időmérő órát találunk, amely hagyományos kivitelű, méreteiben azonos a fordulatszámmérő műszerrel. A kormányoszlop bal oldalán az irányjelző, míg a jobb oldalon az ablaktörlő berendezés kapcsolója áll. A futómű elöl McPherson rendszerű. Az első kerekek felfüggesztése egymástól független. A rugózást tekercsrugók biztosítják. A lengéscsillapítók hidraulikus rendszerűek, a tekercsrugók geometriai középvonalában látják el feladatukat. A hátsó futómű merev felfüggesztésű, a rugózást szintén tekercsrugók biztosítják. Itt a lengéscsillapítók úgyszintén a tekercsrugók középvonalában állnak.A kormánymű fogasléces, automatikus utánszabályozó rendszerrel ellátott. A kormányoszlop biztonsági kivitelű. A kormánykerék purhabbal borított, igen kellemes fogású, két, szimmetrikus, lefelé döntött küllővel rendelkezik. A fékberendezés kétkörös, vákuumos fékrásegítővel ellátott. A hidraulikus fékberendezés a gépkocsi terhelésétől függő fékerőszabályozóval ellátott. Az első kerekek tárcsafék rendszerűek, míg a hátsók dobfékesek.