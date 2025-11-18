Hírlevél

repülő autó

Immár valóság az elektromos, repülő autó!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Régóta fejlesztik, most pedig a közönség elé állt. Íme, a Pivotal Helix repülő autó!
repülő autórepüléselektromos

Közel két évtizedes megfeszített munka eredménye a Pivotal repülő autója, a Helix. A kalifornai cég most egy fontos mérföldkőhöz érkezett, ugyanis sikeresen végrehajtották az első nyilvános tesztrepülést Észak-Karolinában. A többi repülő autóval ellentétben a Pivotal nem légi taxiként funkcionáló jármű, hanem rövidebb távok megtételére tervezett egyszemélyes modell. 

A repülő autók elterjedése lassú folyamat. A Pivotal újdonsága a korábbi próbálkozásokhoz képest szélesebb körnek szól Fotó: Pivotal
A repülő autók elterjedése lassú folyamat. A Pivotal újdonsága a korábbi próbálkozásokhoz képest szélesebb körnek szól 
Fotó: Pivotal

A repülő autó, amely elektromos

A Helix helyből tud felszállni, a hajtáshoz szükséges energiát pedig akkumulátorból vételezik az elektromotorok. Mivel egy ultrakönnyű, mindössze három mázsás gépről beszélünk, nem meglepő, hogy mindössze 96 km/óra az utazósebessége, hatótávolsága pedig körülbelül 40 kilométer. A modell sikerében azért hisznek annyira, mert az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) ultrakönnyű repülő járművekre vonatkozó szabályai szerint valószínűleg nem lesz szükség hagyományos pilótaengedélyre a Helix vezetéséhez - a megkötés annyi, hogy a repüléseket szigorúan lakatlan területekre és nappali időszakra korlátozzák. A mintegy 70 millió forintnak megfelelő dollárba kerülő Helix ettől függetlenül a csúcstechnikát képviseli, ha szükség van rá, képes teljesen automatikusan leszállni. A repülő autók korszaka tehát elindult, de sok múlik majd a szabályozáson és az akkumulátorok fejlődésén.

Első a biztonság: beépített ejtőernyővel büszkélkedhet a Helix Fotó: Pivotal
Első a biztonság: beépített ejtőernyővel büszkélkedhet a Helix 
Fotó: Pivotal

 

 

