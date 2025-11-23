Zavart viselkedésű bringás rúgott bele az autóba – mutatjuk a videót!

Látszólag békésen halad a forgalom, majd jön a bringás, átbukdácsol a piroson és elteker. Az autók aztán folytatják az útjukat Óbudán, a Katonavárosi Amfiteátrum után, immár a Lajos utca 2x2 sávján. Főhősünk ekkor éri utol az autókat, becikázik a sorok közé, majd kérdőre von egy random autóst, a nyomaték kedvéért pedig bele is rúg a kocsiba!

Viselkedése igencsak zavart volt

Alighanem ő sem tudta, kihez megy oda, a lényeg talán csak az volt, hogy bosszút álljon egy négykerekűn. Annyi esze azonban volt, hogy a Kolosy térhez érve felhajtson a járdára és eltűnjön, mint a kámfor. Hiába, na, a bringásoknál olykor elszakad a cérna!