Ritkán látható, őrült balhé volt egy kispesti benzinkúton – videó

6 perce
Olvasási idő: 2 perc
Két társaság esett egymásnak egy kispesti benzinkúton. Végül a rendőrség tett rendet.
Ablaklehúzóval és vödör vízzel is támadtak – ritkán látható csetepatét rögzítettek egy kispesti benzinkúton. A videóból nem derült ki, hogy mi robbantotta ki a konfliktust, aminek végül a rendőrség megérkezése vetett véget.

A felvételen látható, hogy a BMW-hez többször is hozzávágtak egy ablaklehúzót, jó pár liter víz is landolt az utastérben. A sofőr először kiszállt, mintha verekedni akarna, aztán inkább visszaült a kocsiba.

Ez történt, mielőtt megérkezett a rendőrség – videó:

 

A rendőrség tájékoztatása szerint a XIX. kerületi járőrök a bejelentést követően azonnal a helyszínre mentek, ahol két férfit és egy nőt fogtak el. Őket csoportosan elkövetett garázdaság megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

 

