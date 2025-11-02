Harmadik próbálkozásra lett igazi roadster a Daihatsu Copen

Nem várt sikert aratott a piacon az 1999-ben tanulmányozott, 2002-ben sorozatgyártásba került Daihatsu Copen roadster. A kei-kategória határai között az első Audi TT megjelenését mímelő nyitható keménytetős autó annyira népszerű lett, hogy az exportpiacok kedvéért a 0,66 literes turbómotor helyett 1,3 literes szívómotort is beleraktak és balkormányos változatban is elérhető volt. 2012-ben ért véget az első generáció gyártása, és csak 2014 júniusában jött a második nemzedék, amivel már csak a hazai piacot célozták, de könnyen cserélhető karosszériaelemekkel gondoskodtak arról, hogy az évek során számos egyedi változatot készítsenek belőle – köztük rendes kupéval.

Még nagyobb élvezet lesz terelgetni az orrmotoros-hátsókerékhajtású roadstert

Fotó: Daihatsu

Hosszmotor, hátsókerékhajtás – igazi roadster lesz a harmadik Copen

Újra generációváltáshoz közeledünk, és megint lesz forradalmi változás. Az eddig orr-keresztmotoros, elsőkerékhajtású autóból igazi roadster faragtak a tulajdonos Toyota-konszern jóvoltából: hosszában kerül beépítésre a motor, ami a hátsó kerekeket hajtja. Nagy kihívást jelentettek a mérnököknek a kei-kategória megkötései – leginkább az 1,48 méteres szélesség jelentett nagy kihívást –, de végül sikerült helyet találni a vezetőnek, az utasnak, a váltónak és a három pedálnak is. Igen, a Daihatsu K-Open tanulmány ötfokozatú, kézi kapcsolású váltót kap, a visszatérő vásárlók mellett már a Mazda MX-5-tulajokra is hajtanak.

Minimalista a belső kialakítás, de mindent Alcantara borít

Fotó: Daihatsu

Az új elrendezés miatt változtak az arányok is, jó hosszú orral indít a Daihatsu K-Open, és egy kicsit megemelték a csomagtérfedelet, hogy helyet találjanak a tetőnek. Elöl az első generáció vonásai térnek vissza, hátul a kidomborított sárvédők és a kerek lámpák okán kicsit Bogár-utánérzése van az embernek. Nagyon egyszerű a műszerfal felépítése, minden felületet Alcantara borít, az ajtókárpit egy sík lap, az ajtóbehúzókat is szalagok helyettesítik.

A Daihatsu mérnökeinek és szakembereinek össze kell kapniuk magukat, az új típusok finomhangolásában is résztvevő konszernvezér, Akio Toyoda már kijelentette, hogy rengeteg időt fog tölteni a prototípusok volánja mögött. Néha előfordul, hogy a munka egyben szórakozás is.

