Rengetegen elbuknak rajta: a sárga jelzésen áthaladás NEM az, aminek gondolod!

A villanyrendőrök működése egyértelműnek tűnik elsőre, azonban nem olyan egyszerű a helyzet, ahogy azt gondolná az ember. A problémát a sárga fény jelenti, amely többféleképpen is világít, és eltérő reakciókat követel meg. Amikor a piros fénnyel együtt ég a sárga, már készülhetünk az indulásra, mert hamarosan a zöld jelzés következik, amire már szabad a haladás. Ha önmagában világít folyamatosan a sárga fény, akkor már fékezni kell, a KRESZ szerint tilos már az áthaladás, kivételt jelent, ha nem lehet biztonságosan megállni – ennek a ciklusnak a hosszát az adott helyen érvényes sebességhatárhoz igazítják, hogy legyen idő a biztonságos megállásra. Ha a rendőr látja a sárga jelzésen áthaladást és szabálytalanságnak ítéli meg a helyzetet, figyelmeztetésben vagy 6500–65 000 Ft közötti helyszíni bírságban részesítheti a vétkest. Aztán ott van a villogó sárga fény, ami akár zöld nélküli kéttagú jelzőlámpa része is lehet, ilyenkor fokozott óvatossággal kell áthaladni a kereszteződésen, ilyenkor nem a fények, hanem a táblák és útburkolati jelek a meghatározóak – például a gyalogosnak elsőbbsége van a gyalogátkelőhelyen, életbe lép a kanyarodó főútvonal elsőbbsége az egyenesen haladókkal szemben. Ezek persze a magyar KRESZ-ben szabályozott állapotok, külföldön ettől eltérő lehet a megítélése az egyes sárga jelzéseknek.

A folyamatosan világító sárga lámpa megállási kötelezettséget jelent – de van egy kivétel

Fotó: Mediaworks

A sárga lámpán áthaladás szabálysértés, a piroson áthajtásért már közigazgatási bírság jár

A rendőrség a gyakorlatban ritkán szokott a sárga jelzésen áthaladás miatt büntetni, inkább a már szabálysértésen túlmutató közigazgatási bírsággal – legalább 80 0000 Ft – szankcionált piroson áthajtásra utazik. Az autóvezetők a sárgán áthajtáskor arra hivatkozhatnak, hogy nem akartak vészfékezni, azaz balesetveszélyes helyzetet teremteni, ennek végleges megítélése szakértői vélemények alapján a bíróság dolga. A bírság befizetése helyett a több hónapos és az ügyvédi/szakértői honoráriumok miatt annál sokkal költségesebb eljárást bevállalni csak akkor van értelme, ha netán a büntetőpontok száma azt indokolja. A forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség megszegéséért 8 büntetőpont jár.

