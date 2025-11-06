Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin kiadta a nukleáris parancsot, elszabadult a hisztéria a Nyugaton

autós hír

Sokkoló sebességmérés: ennyivel menekült a rendőrök elől egy rolleres – videó

49 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Száguldozó rollerest vettek üldözőbe a svájci rendőrök. A sebességmérés elképesztő eredményt hozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírsebességmérésrendőrség

A megengedettnél jóval gyorsabban közlekedő rolleresre figyeltek fel a svájci rendőrök, ráadásul hiába akarták megállítani, menekülni kezdett. Az üldözés egy villamossal való érintőleges ütközés után ért véget, aztán jött a sokkoló sebességmérés.

A rendőrök egy hordozható eszköz segítségével mérték meg az alaposan átalakított roller végsebességét, a műszer 110 km/h-s értéket mutatott. Svájcban a rollerek maximum 20 km/h-s sebességgel közlekedhetnek, a 49 éves férfi így súlyos büntetésre számíthat.

Videón a sebességmérés:

A sebességmérés után a férfit őrizetbe vették, majd a közeli kapitányságon kihallgatták. A járművét lefoglalták.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!