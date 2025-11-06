Csodálatos, ritka autós kincsre bukkantak egy csendes faluban – fotók

A "Tátra gyöngyére" bukkantak nemrég egy faluban, méghozzá egy igen ritka Skoda 1202 STW (azaz station wagon) modellre. Hatalmas méreteit tekintve akár a Skoda-gyár első SUV-jának is lehetne nevezni a 60-as évekből, nem hiába volt közkedvelt típus az állami szféra, közületek, zöldségesek és a nagycsaládosok körében.

A csehszlovák rendőrség, valamint az egészségügy mentőautónak is használta a 1202 "Sanitka" típusokat a 1203 mikrobuszok megjelenése előtt, de létezett belőle platós és magasított dobozos kivitel is. A Skoda 1202-eseket 1961 és 1973 között gyártották alacsony darabszámban, a hosszúnak számító 12 évi gyártási ciklus alatt mindössze 60 ezer darab készült belőle.

Fotókon a ritka Skoda:

Az itt látható autó egy igazi múmia, amit a természet elkezdett visszahódítani 23 éve tartó enyészete alatt. Az 1968-as Skodát szlovák tulajdonosának édesapja vásárolta háromévesen, tehát több mint fél évszázadon keresztül a családjuk tulajdonában szolgált.

2025 nyarán leadták a rendszámát, a forgalomból kivonatták. Sajnos a rendszám nélküliség meghozta a vandálok kedvét is, így az első szélvédőjét egy kővel bedobták, a kulcsait kilopták. Az autó ennek ellenére restaurálásra alkalmas lehet - írta az Oldtimer Automobil.