Tarolt a kamionos, korláttól korlátig pattogott az M1-esen – videó

Budapest irányába közlekedett egy kamionos az M1-es autópályán, amikor először a külső, majd nem sokkal később a belső szalagkorlátnak is nekiütközött. A sofőr majdnem elsodorta az autópálya-kezelő autóját is, végül csak az egyik visszapillantó tükrét törte le.

Az eset során nem sérült meg senki, de a figyelmetlenség könnyen tragédiával is végződhetett volna. Az MKIF Zrt. a baleset után azonnal értesítette a rendőrséget.

Videón a figyelmetlen sofőr:

Az autópálya-kezelő az eset kapcsán arra figyelmeztette a közlekedőket, hogy fáradtság esetén álljanak meg egy pihenőhelyen, és tartsanak szünetet. Egészségügyi panaszok esetén azonnal félre kell húzódni, és segítséget kell kérni. Aki nincs jól, ne vezessen tovább!