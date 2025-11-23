Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vége! Trump ultimátumot adott Zelenszkijnek – videó

Ezt látnia kell!

Találtak valamit a Marson, aminek nem volna szabad ott lennie

autós hír

Beleszúrta a csavarhúzót az autóba a magyar szerelő; olyat látott, amit még soha – videó

4 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tákolás legmélyebb bugyraiba merült alá egy magyar autószerelő. Egy sörösüveg került elő a szétrohadt küszöbből.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírműszaki vizsgaautószerelő

Folyamatosan emelkedik a Magyarországon közlekedő autók száma, ezek egy része azonban meglehetősen rossz műszaki állapotban van. A találékony tulajdonosok mindent megtesznek azért, hogy a kocsijuk csak a következő műszaki vizsgáig eljusson, ilyenkor pedig akár még egy sörösüveg is jó szolgálatot tehet.

Valaki legalábbis úgy gondolta, jó ötlet lehet egy üveggel kipótolni a szétrohadt küszöböt. Amikor a szerelő elkezdte bontani a rétegeket, már sejtette, hogy valami különlegességre fog bukkanni, de ezzel a találattal valószínűleg magát is sikerült meglepnie.

Videón a meglepő helyről előkerült sörösüveg:

@rolibudai7 #meddigmegyünkvele #f #nekedbelegyen #forupage #foryouu ♬ eredeti hang - Zoltan💚🤍🖤🇭🇺/🇮🇪🐝

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!