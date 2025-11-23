Beleszúrta a csavarhúzót az autóba a magyar szerelő; olyat látott, amit még soha – videó

A tákolás legmélyebb bugyraiba merült alá egy magyar autószerelő. Egy sörösüveg került elő a szétrohadt küszöbből.
Folyamatosan emelkedik a Magyarországon közlekedő autók száma, ezek egy része azonban meglehetősen rossz műszaki állapotban van. A találékony tulajdonosok mindent megtesznek azért, hogy a kocsijuk csak a következő műszaki vizsgáig eljusson, ilyenkor pedig akár még egy sörösüveg is jó szolgálatot tehet.
Valaki legalábbis úgy gondolta, jó ötlet lehet egy üveggel kipótolni a szétrohadt küszöböt. Amikor a szerelő elkezdte bontani a rétegeket, már sejtette, hogy valami különlegességre fog bukkanni, de ezzel a találattal valószínűleg magát is sikerült meglepnie.
Videón a meglepő helyről előkerült sörösüveg:
