Egy amerikai férfi megalkotta a lehetetlent – ezt az autót önnek is látnia kell!

Az amerikai Gene Kupra Ponder az 1950-es évek végén a semmiből építette fel konyhabútorgyártó birodalmát. Amikor úgy érezte, ideje visszavonulni, eladta a vállalkozást, a bevétel egy részét jótékony célra fordította, a maradékból pedig kibővítette az évek alatt felépített veteránautó-gyűjteményét. Különösen az európai sportautók álltak közel a szívéhez, a megvásárolt járművek közül többet saját maga restaurált.

Egy sportautó, amelyben több világ találkozik

Fotó: Smartermedia

Sportautó japán motorral

Két kedvenc márkája volt, az olasz Ferrari és a brit MG, ezért épített egy, a két márka jellegzetességeit felvonultató sportkocsit, méghozzá az 1956-os MGA roadsterre építve. A Ferrari 340 Americát idéző orrkialakítású autóba egy 2,0 literes, soros négyhengeres Toyota blokk kapott helyet. A Toyota megbízható, gyakran szélsőséges mértékben tuningolható erőforrásait előszeretettel használják fel a legváltozatosabb átépítéseknél. A japán márka motorjai a legváltozatosabb karosszériákba kerültek bele, megkockáztatjuk azonban, hogy egyik sem volt ilyen gyönyörű, mint ez az öszvér! Persze nem a szokványos kivitelben jutott szerephez a motor, merthogy az LC Engineering Performance tuningolta fel. A különlegességet elárverezték, új tulajdonosa 41 800 dollárt, azaz bő 15 millió forintot fizetett érte az RM Sotheby’s aukcióján!