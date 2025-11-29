A Talbot Matra Murena egy 1980 és 1983 között gyártott francia sportautó, amelyet a Matra tervezett. Érdekességét az adta, hogy középmotoros felépítése ellenére három személyes utastérrel látták el, méghozzá úgy, hogy egy sorban három fő foglalhatott helyet. Az sem volt átlagos, hogy a Murena karosszériája horganyzott acélvázra épült, amit üvegszálas műanyag panelek borítottak, így kivételesen ellenálló volt a rozsdával szemben. A típusról 1981-ben közölt cikket az Autó-Motor magazin.

Meglepően kompakt a francia sportautó, hossza alig haladja meg a 4,0 métert

Fotó: Autowp

A háromüléses sportautó premierje

A Talbot-istálló legújabb paripája tulajdonképpen a híres-nevezetes Bagheera utódja, egyenesági leszármazottja. És mint már a korábbi fényképes beszámolónkban is utaltunk rá, a francia Talbot-nál megkezdődött a Tagora és a Murena kupé autók sorozatgyártása. Míg a Tagora GL GLS négyhengeres, 85 kW teljesítményű változatát 2,2 literes motorral gyártják, a Murena 1,6 literes motorral felszerelve, jóval kisebb sorozatban készül. A Tagora erőforrása tulajdonképpen az 1972 óta gyártott Chrysler 160 180-as típus továbbfejlesztett változata. Nyugodt járású és erős motor, s a 170 km/ó sebesség könnyen elérhető vele. Városban 12,5 litert, állandó 90 km/ó tempót tartva pedig a "jobbikból" mindössze 8 litert fogyaszt. A Tagora GS négysebességes, az igényesebb kivitelű GLS viszont ötfokozatú sebességváltóval készül. Mértékadó szakvélemények szerint az 1,6-os Murena menettulajdonsága, úttartása kiváló, ám az ülések kényelme és a belső megmunkálás minősége némi kívánnivalót hagy maga után. Úgy hírlik, hogy a 2,2 literes változata is színre lép a közeljövőben, ám az előrebecslések szerint a Porsche 924, Renault Fuego, vagy akár a Mazda RX-7 modelleknek így sem jelenthet majd konkurenciát. Vagy ki tudja, milyen varázslatok és erőtartalékok okozhatnak majd meglepetéseket körülötte…