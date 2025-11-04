Felégeti saját múltját a legendás gyártó!

Még csak autórajongónak sem kell lenni ahhoz, hogy a Subarut a ralipályákon elért sikerekkel kössük össze, a kék versenyautók és izgalmas utcai változataik az autógyártás ikonjai közé tartoznak. Bár az Egyesült Államokban és sok piacon roppant sikeres a japán márka, Európában marginális, évente nagyságrendileg 30 ezer példányt értékesítenek. Azonban a gyártó vezetői leszögezték, szó sem lehet róla, hogy elengedjék az európai piacot. Olyannyira nem, hogy igazodnak az elvárásokhoz és két elektromos modellt is hamarosan bevezetnek a jelenleg is kapható Solterra mellé.

A Subaru Uncharted nem véletlenül lehet ismerős, ugyanis a Toyota C-HR+-ra épül Fotó: Subaru

A Subarunál más szelek fújnak

Uncharted néven jön az egyik újdonság, amely lényegében a belépő lesz az akkumulátoros-elektromos Subaruk világába. Ha valakinek ismerős a forma, az nem véletlen, ugyanis a Toyota C-HR+jelentette a kiindulási alapot. Átrajzolták a modell orrát, illetve a Subaru mérnökei a saját ízlésükhöz igazították a felfüggesztést - szól a hangzatos ígéret. Az alapmodell elsőkerékhajtású 166 lóerős villanymotorral és 57 kWh-s akksival, akinek viszont 4x4-es hajtásra van szüksége annak be kell ruházni a 338 lóerős, kétmotoros verzióra. Utóbbi akksija 77 kWh-s, így a WLTP-ciklus szerint a hatótávolság eléri a 600 kilométert.

Jövőre kezdődik a típus forgalmazása

Fotó: Subaru



Outback újratöltve

Az e-Outback már más tészta, a Subaru kínálatát megkoronázó terepkombi saját fejlesztés, nem áll rokonságban egyetlen Toyota modellel sem. Az Egyesült Államokban Trailseeker néven piacra kerülő modellről egyelőre annyit tudunk, hogy nagyobb a Solterránál, illetve, hogy a villanymotorok 375 lóerős teljesítményre képesek. Bár boxer hangot senki se várjon az elektromos újdonságtól, a 4,4 másodperces 0-100 km/órás gyorsulásra aligha lehet majd bárkinek panasza!