Ettől az autótól mindenki dob egy hátast!

A Gymkhana-sorozat folytatódik, méghozzá egy őrületes géppel. A film legújabb epizódjában egy 670 lóerős, platós Subaru szerepel.
A Gymkhana egy autóvezetési ügyességi műfaj, amelyben a sofőrnek akadálypályán kell precízen és látványosan manővereznie, például driftelve, megpördülve, kézifékes fordulókkal, ugratókkal és más trükkökkel. Mégis nem mint önálló műfaj vált híressé, hanem a Ken Block és csapata által készített Gymkhana kisfilmekkel. Block 2023-ban bekövetkezett tragikus halála után sem áll le az alkotógárda: hamarosan érkezik az új Gymkhana videó, amihez egy döbbenetes és Subarut építettek. 

A Subaru külseje múltidéző, a lemezek alatt azonban versenytechnika található Fotó: Subaru
Egy régi Subaru kisteherautó az alap

A Subaru Brat első nemzedékét 1978-tól 1981-ig gyártották, amelyet megbízható és egyszerű igáslónak szántak, a teljesítmény nem is volt különösebben fontos - 1,6 literes benzinmotorral kínálták. Pont ezért hihetetlen, hogy egy ilyen Bratra épül az új Gymkhana autó, amelyet Subaru Brataroo 9500 Turbónak neveztek el. A 9500-as szám arra utal, hogy a 2,0 literes, 670 lóerős boxermotor 9500-as percenkénti fordulatra képes, ami már komoly versenyautók szintjét hozza! Mivel Subaruról van szó, nem meglepő, hogy összkerékhajtás viszi útra az erőt, de az mindenképpen az ámulatbaejtő kategóriába tartozik, hogy a karosszéria teljesen karbonból készült, aktív aerodinamikai elemekkel (a sárvédőknél elhelyezett lamellák mozgathatók). Az új Gymkhana epizódot Ausztráliában forgatják, a Subaru volánjánál pedig az amerikai stunt- és versenyzőlegenda Travis Pastranát láthatjuk majd.

Gigászi hátsó szárny felel a megfelelő leszorítóerőért Fotó: Subaru
