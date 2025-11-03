Nem mindennapi autót árvereznek el – ezt önnek is látnia kell!

Liam Lawson még csak 23 éves, de Új-Zéland első számú autóversenyzőjének számít: miután letette a névjegyét a Formula-3, a Formula-2 és a japán Super Formula bajnokságokban, 2023-ban debütált a királykategóriában. A nagy rajongótáborral rendelkező pilótát azonban nem a méregdrága szupersportkocsik hozzák lázba, hanem az olyan, bárki által elérhető és tuningolható modellek, mint a Subaruk. Ezért esett Lawson választása egy 2000-es évjáratú, 234 000 kilométert futott Foresterre, amely több mint egy régi, szürke szabadidő-autó.

300 lóerőre srófolták fel a Subaru teljesítményét

Fotó: Trade Me Motors

Egy Subaru, ami nem éppen átlagos

A versenyző barátjával, Matt Stevensszel közösen vásárolta és alakította át a modellt, méghozzá azért, hogy hogy minél menőbb legyen. Első körben a szelíd családi autó komoly motortuningot kapott, a hatalmas méretű turbófeltöltő, a nagy teljesítményű üzemanyagszivattyú és a módosított szelepek eredményeként 300 lóerőt produkál az átalakított Forester. Természetesen a külsőt sem hagyták érintetlenül, a fegyverszürke fényezés mellett a fehér felnik és az ültetés is roppant látványossá teszik az autót, amelynek sorsa már el is dőlt. Lawsonék elárverezik a nem éppen átalgos Subarut, méghozzá jótékony cél érdekében. A versenyző a befolyt összeget az I am hope nevű alapítványnak ajánlja fel, amely fiatalok mentális egészségével foglalkozik Új-Zélandon. Az autó értékét növeli, hogy a műszerfalon ott díszeleg a Racing Bulls csapatát erősítő pilóta méretes szignója.