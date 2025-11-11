Sokkoló méretekkel jön a koreai SUV

Már 10 éve annak, hogy a Kia eldöntötte, beszállnak a három üléssoros, óriási szabadidő-autók piacára. Ennek eredménye volt a Telluride első nemzedéke, amelynek piaci karrierjét még a koronavírus-járvány sem tudta megpecsételni, 2020-ban például az Egyesült Államokban 75 ezer példányt adtak el belőle. Mivel azóta csak folyamatosan emelkednek az értékesítési darabszámok, nem véletlen, hogy a dél-koreai márka továbbra is nagyon hisz abban, hogy van helyük a Ford, a Chevrolet és a Toyota által uralt szegmensben. Ezért apait-anyait beleadtak az új generáció megalkotásába.

Morcos ábrázatot rajzoltak a legnagyobb Kia szabadidő-autónak

Fotó: Kia

Öt méternél is hosszabb az új szabadidő-autó

Az 5,06 méteres típus nem csak közvetlen felmenőjét múlja felül öt centivel, hanem az európai topmodell EV9-esen is túltesz. Azonban nem csak önmagában a méretei teszik különlegessé, a formatervbe ugyanis nem nehéz belelátni az aktuális Range Rovert - ezzel az is nyilvánvaló, hogy a prémiummárkáktól is átcsábíthatnak vevőket. Hogy ez sikerüljön, a korábbihoz képest sokkal finomabb anyagokból építik a belsőt, emellett nagyobb hangsúlyt helyeznek a komfort növelésére is. Sőt, a motorkínálatban takarékos plug-in hibrid érkezésére is számíthatunk, méghozzá 2,5 literes, turbós benzinmotorral. Mivel az Egyesült Államokban még mindig nagy igény mutatkozik a klasszikus, nagy lökettérfogatú szívó motorok iránt, ezért 3,5 literes, V6-os erőforrással is meg lehet majd vásárolni az amerikai gyártású óriást.