A választás szabadságát hozza el a legendás márka újdonsága

A Jeep megkezdte a harmadik generációs Compass szabadidő-autó gyártását az olaszországi Melfiben. A gyár több mint 30 éves múlttal rendelkezik, és ma Európa egyik legmodernebb autóipari központjának számít: a Stellantishoz tartozó, közel ötezer főt foglalkoztató üzem különlegessége az úgynevezett „szabadság a gyártásban” elv, vagyis a termelés rugalmasan, valós időben igazodik a piaci igényekhez.

Merész színekben is elérhető lesz a Jeep új szabadidő-autója

Fotó: Jeep

Új Jeep szabadidő-autó: a csúcsot az elektromos verzió jelenti

Merthogy a vadonatúj Compass esetében a Jeep nem akar semmit sem lenyomni a vevőkör torkán. Természetesen lesz belőle elektromos változat, amely ígéretesnek tűnik (375 lóerős teljesítmény, 650 kilométeres hatótávolság), ám az árérzékenyebb vevőkre gondolva lesz 145 lóerős e-Hybrid 1,2 literes motorral, illetve elérhető lesz 195 lóerős plug-in hibrid is. Bár ebből már kiolvasható, hogy a Jeepnél is lejárt a nagy motorok korszaka és a takarékosság különösen fontos szempont, a terepjáró képességekből a Compass esetében sem engednek: több mint 200 mm hasmagasság, 480 mm gázlómélység, valamint a Selec-Terrain rendszer gondoskodik arról, hogy az autó nehéz körülmények között is boldoguljon. A 4,5 méter hosszú típus kínálatában az elektromos verzió az egyetlen, amely összkerékhajtású, ennél a változatnál a terepszögeket módosították a hibridekhez képest. Érdekes, hogy a szögletes vonalvezetés ellenére az új Compass aereodinamikai értelemben 10 százalékkal hatékonyabb közvetlen felmenőjéhez viszonyítva.