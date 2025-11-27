Pofonegyszerű trükk, így jégmentesítsd a szélvédőt!

Ha nincs garázs vagy árnyékolt, fedett kocsibeálló, a hajnali pára jó eséllyel ráfagy az autó szélvédőjére, bosszús pillanatokat teremtve ezzel a reggeli induláskor. Nem kell túlgondolni a dolgot, vegyünk kézbe egy frottírtörölközőt, az esti leparkolás után egyszerűen terítsük rá az ablakra, reggel pedig húzzuk le róla.

Nem kerül semmibe!

A megoldás úgyszólván ingyenes, az eredmény mégis nagyszerű. Ez a tétel is bizonyítja, sokszor a legkézenfekvőbb fogások jelentik a megoldást!