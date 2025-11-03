Kis ráfordítással drágábban adhatjuk el az autónkat!

Állapotmegőrzéshez, de akár az eladásra szánt autó csábosabbá tételéhez is jól jöhet a bőrkárpit felújítása. A legkritikusabb rész szinte kivétel nélkül a vezetőülés külső párnabetétje, ez van leginkább kitéve a strapának.

Kell néhány speciális hozzávaló

A repedt, töredezett bőrfelületet alapos tisztítás után alkoholos kendővel is át kell törölni, majd a kezelendő részre fel kell vinni a rugalmas töltőanyagot. A sérülés mértékétől függően itt akár több rétegre is szükség lehet, mielőtt a kiválasztott bőrfestéket felszórnánk a felületre. Ügyeljünk a javítandó rész maszkolására, a műveletsor előtt pedig készítsük össze a szükséges kellékeket, hogy az esztétikai szerviz gördülékeny lehessen! Figyelem, a készletben kapható bőrjavítók megkönnyíthetik és olcsóbbá tehetik a procedúrát!