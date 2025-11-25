Hírlevél

Orbán Viktor elképesztő bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Figyelem! Aki nem cserél SIM-kártyát, annak megszűnik a vonala az egyik hazai mobilszolgáltatónál

A szerelő lélegzete is elakadt, amikor benézett az autó hűtőrácsa mögé –- videó

Szervizbe vitte a kocsiját egy autós, mert elütött egy madarat. A szerelő is meglepődött a látványon.
Fácánt ütött el egy nő Angliában, és noha az ütközés után félre is állt, nem találta meg a madarat. Azt hitte, elrepült, így nyugodtan visszaült a kocsijába, és bement a munkahelyére. Másnap egy szerelő segítségét kellett kérnie.

A nő egyik kollégája ugyanis több órával a gázolás után vette észre, hogy a fácán valójában beszorult a hűtőrács mögé. Sértetlennek tűnt, de nem tudták kiszabadítani.

Videón, ahogy a szerelő kiszabadította a madarat:

A nő másnap tudott elmenni abba a szervizbe, ahol régóta törzsvendégnek számít. Szakszerű bontás után az alkalmazottak gyorsan kiszabadították a fácánt, ami annak ellenére, hogy végül több mint 24 órát töltött szorult helyzetben, sértetlenül úszta meg a kalandot. A nőnek egyébként nem kellett fizetnie a mentőakcióért.  
 

 

