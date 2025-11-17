Váratlan fejlemény borzolja a kedélyeket az autóiparban

Az Ineos sztorija önmagában azért is érdekes, mert az alapító-tulajdonos Jim Ratcliffe igazi autórajongó. Miután a Land Rover leállt a klasszikus Defender gyártásával, úgy gondolta, szükség van a piacon egy keményvonalas, igazi terepjóra, amely előtt nincs akadály. Így született meg a 2023 óta gyártásban lévő Grenadier, mely igazi multikulti jármű: bár az Ineos brit márka, a motorokat a BMW szállítja, a gyártás pedig Franciaországban folyik. Most azonban nagyon úgy tűnik, a cég megszorításokat eszközöl.

A BMW 3,0 literes benzines és dízel erőforrásával lehet megvásárolni az Ineos Grenadier-t, de már elkezdték az üzemenyagcellás verzió fejlesztését

Fotó: Autowp

Nagy tervei voltak az Ineosnak

Sajtóértesülések szerint több száz fős leépítést tervez a gyártó, ami döbbenetesen hangzik annak fényében, hogy 1700 főt foglalkoztat a cég. Az eleve szerény kereslet okozta nehézségeket tetézi, hogy hibás ajtók miatt hatalmas visszahívási hullám érintette a Grenadiereket, illetve a nagy nyomást gyakorolnak a cégre az Egyesült Államokba érkező importautókra kivetett vámok. Utóbbi azért érinti fájdalmasan a céget, mert a Grenadier legnagyobb piaca az Egyesült Államok. Nagy kérdés, hogy mi lesz a típus jövője és hogy ezek után az Ineos hajlandó-e súlyos összegeket az új modellvariánsok feljesztésére költeni. A tervek között akkumulátoros-elektromos és üzemanyagcellás kivitelek is szerepelnek…