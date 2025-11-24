Dobjon el mindent! Szuperautó készül a piaci áttörésre!

A Hyundai-Kia konszern prémiummárkája, a Genesis a következő évtizedben sportosabb járműveket fog forgalmazni. Ennek érdekében a meglévő Magma nevű almárkájukat fejlesztik, az új modellek bemutatóján mintegy mellékesen megmutatták a GT nevű szuperautójukat is. Első körben a GT3-as versenyzés világában akarnak hódítani ezzel a típussal, de nem zárkóznak el rendszámos változat készítésétől sem.

GT3-as versenyautóként debütál a Genesis márka új szuperautója, a Magma GT

Fotó: www.roberthoernig.com / Genesis

A Hyundai 3,5 literes V6-os biturbója lehet a befutó a Magma GT szuperautónál

A franciaországi LeCastellet-ben, a Paul Ricard versenypályán megtartott bemutatón a versenyautót prezentálták, amelynek a hátuljában a Genesis márka LMP-versenyautójában is használt, két Hyundai 1,6-os WRC-turbómotor egyesítésével készített V8-as biturbója dolgozik. A kifejezetten a versenysport igényeire szabott erőforrással nehezen megy a károsanyag-kibocsátási előírások teljesítése, ezért az utcai autóban – ha egyáltalán bekövetkezik – a 3,5 literes V6-os biturbót valószínűsítik a legtöbben, némi hibrid segítséggel megtámogatva.

Ez utóbbi egyelőre vágyálom, első körben a GT3-as kategóriában való versenyzésre koncentrálnak, lesznek majd olyan versenyek, ahol az LMP-versenyautóval közösen indul majd a Genesis Magma GT, de az önállóan is kipróbálja majd magát különböző bajnokságokban.

