Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Orbán Viktor elképesztő bejelentést tett a budapesti békecsúcsról

Most jött!

Zelenszkij megtört a nyomás alatt: Ukrajna jóváhagyta a békejavaslatot

autós hír

Sok autós összekeveri ezt a két táblát – Ön tudja, mit jelentenek?

42 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Van két közúti jelölés, amelyet gyakran összekevernek az autósok. Tisztázzuk, melyik tábla mit jelent.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírkreszközlekedési tábla

Kék alapon fehér nyíl - két hasonló közlekedési tábla is gyakran látható az utak mellett, sok autós azonban nem tudja biztosan, mi a különbség köztük. Pedig teljesen mást jelentenek.

A KRESZ szerint négyzet alakú tábla azt jelenti, hogy egyirányú út, vagyis aki ilyen útszakaszon közlekedik, azzal nem jöhet szembe senki. Kivéve, ha kerékpárosok számára ezt megengedik, de ebben az esetben ezt kiegészítő tábla jelöli.

Ez a két tábla sokakat összezavar:

Két tábla más jelentéssel: egyirányú út / kötelező haladási irány

A kör alakú tábla kötelező haladási irányt jelöl, vagyis aki ilyen táblát lát, annak egyenesen kell továbbmennie. Míg egyirányú út tábla esetén lehet bármilyen irányba kanyarodni kereszteződésnél, a kötelező haladási irány tábla ezt a lehetőséget kizárja.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!