Sok autós összekeveri ezt a két táblát – Ön tudja, mit jelentenek?

Kék alapon fehér nyíl - két hasonló közlekedési tábla is gyakran látható az utak mellett, sok autós azonban nem tudja biztosan, mi a különbség köztük. Pedig teljesen mást jelentenek.

A KRESZ szerint négyzet alakú tábla azt jelenti, hogy egyirányú út, vagyis aki ilyen útszakaszon közlekedik, azzal nem jöhet szembe senki. Kivéve, ha kerékpárosok számára ezt megengedik, de ebben az esetben ezt kiegészítő tábla jelöli.

Ez a két tábla sokakat összezavar:

Két tábla más jelentéssel: egyirányú út / kötelező haladási irány

A kör alakú tábla kötelező haladási irányt jelöl, vagyis aki ilyen táblát lát, annak egyenesen kell továbbmennie. Míg egyirányú út tábla esetén lehet bármilyen irányba kanyarodni kereszteződésnél, a kötelező haladási irány tábla ezt a lehetőséget kizárja.