Benéztek egy teherautó alá, a rendőrök is sokkot kaptak a látványtól - fotó

November 17-én reggel a kiskőrösi rendőrök az 52-es úton egy teherautó sofőrjét állították meg gyorshajtás miatt. A traffipax azt mutatta, hogy a jármű a megengedett 70 helyett 84 km/h-s sebességgel közlekedett, emiatt 13 ezer forintos bírságot szabtak ki.

Az ellenőrzés során a rendőrök további szabálytalanságot észleltek: a teherautó gumiabroncsai annyira elhasználódtak, hogy a mintázat alig volt kivehető, és több helyen darabok hiányoztak a felületekből. Az 51 éves férfival szemben közigazgatási eljárást indítottak.

Fotón a teherautó egyik kereke:

Így közlekedett a teherautó (Fotó: Police.hu)

A rendőrök az eset kapcsán arra figyelmeztettek, hogy kopott vagy sérült abroncsokkal közlekedni életveszélyes mind a sofőr, mind a többi közlekedő számára.