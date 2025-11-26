Hírlevél

autós hír

Nézni is fáj, mit művelt a teherautós a parkoló bejáratánál - videó

15 perce
Olvasási idő: 2 perc
Azt hitte egy sofőr, hogy átfér a magasságkorlátozó kapu alatt. A teherautó volt az erősebb.
autós hírparkolóteherautó

Két és fél méteres magasságkorlátozás volt abban a parkolóban, ahova óvatosan megpróbált behajtani egy teherautó sofőrje. Valószínűleg érezte, hogy gond lehet a magassággal, ezért a lehető leglassabban próbálta átpréselni magát a bejáratnál elhelyezett kapun.

Noha biztatóan indult a dolog, hamar kiderült, hogy ezt a járművet bizony nem erre a parkolóra méretezték. A teherautó végül kitépte a kaput a helyéről.

Videón a teherautó által okozott incidens:

 

