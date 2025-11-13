Nem csak a gumikra kell figyelni – így készítse fel autóját a télre

Az őszi-téli felkészülés legfontosabb lépései

A hideg hónapokban az autó több pontja is érzékenyebb a meghibásodásra. Az akkumulátor a hőmérséklet csökkenésével könnyebben lemerülhet, ami indítási problémát okozhat. A párás, nedves időben előfordulhatnak világítási vagy elektromos jelzőrendszeri hibák is, ezért a fényforrások és biztosítékok ellenőrzése ilyenkor különösen fontos. A csúszós útfelületek miatt érdemes a gumiabroncsok állapotát és nyomását is átnézni, hiszen ezek befolyásolják a tapadást és a féktávolságot.

A biztonságos közlekedéshez érdemes gondoskodni arról is, hogy meghibásodás esetén gyors, szervezett segítség érkezzen

Fotó: freepik.com

A folyadékszintek – különösen a hűtő- és ablakmosó folyadék – rendszeres ellenőrzése is része az őszi-téli karbantartásnak. A nyári ablakmosó helyett célszerű fagyálló folyadékot használni, a hűtőrendszert pedig ellenőriztetni, hogy a hideg ne okozzon károsodást. Az ablaktörlő lapátok, a fékek és a szellőzőrendszer átvizsgálása szintén hozzájárul ahhoz, hogy a jármű megbízhatóan működjön a szezonban.

Nemcsak a műszaki felkészültség, hanem a praktikus eszközök is fontosak: a csomagtartóban jó, ha van láthatósági mellény, pótizzó, vontatókötél, jégkaparó, víz, telefon töltőkábél és egy melegebb takaró. Ezek apróságnak tűnhetnek, de ha az autó egy elhagyatott útszakaszon áll meg, életmentő segítséget jelenthetnek. Az őszi-téli időszakban tehát minden apró elővigyázatosság számít – ezek együtt biztosítják, hogy az utazás a legváltozékonyabb időben is kiszámítható és biztonságos legyen.

Segítség az úton, éjjel-nappal

Az autó asszisztencia szolgáltatás pontosan erre kínál megoldást. Az Europ Assistance AutoSOS gépjármű asszisztencia-biztosítás a nap huszonnégy órájában elérhető, és Magyarországon, valamint Európa legtöbb országában megszervezi a gyors segítségnyújtást.

A biztosítás minden életkorú és futásteljesítményű járműre megköthető, így régebbi autók esetén is teljes értékű szolgáltatást biztosít. A fedezet tartalmazza: