Nem csak a gumikra kell figyelni – így készítse fel autóját a télre

Az őszi-téli felkészülés legfontosabb lépései
A hideg hónapokban az autó több pontja is érzékenyebb a meghibásodásra. Az akkumulátor a hőmérséklet csökkenésével könnyebben lemerülhet, ami indítási problémát okozhat. A párás, nedves időben előfordulhatnak világítási vagy elektromos jelzőrendszeri hibák is, ezért a fényforrások és biztosítékok ellenőrzése ilyenkor különösen fontos. A csúszós útfelületek miatt érdemes a gumiabroncsok állapotát és nyomását is átnézni, hiszen ezek befolyásolják a tapadást és a féktávolságot.
A folyadékszintek – különösen a hűtő- és ablakmosó folyadék – rendszeres ellenőrzése is része az őszi-téli karbantartásnak. A nyári ablakmosó helyett célszerű fagyálló folyadékot használni, a hűtőrendszert pedig ellenőriztetni, hogy a hideg ne okozzon károsodást. Az ablaktörlő lapátok, a fékek és a szellőzőrendszer átvizsgálása szintén hozzájárul ahhoz, hogy a jármű megbízhatóan működjön a szezonban.
Nemcsak a műszaki felkészültség, hanem a praktikus eszközök is fontosak: a csomagtartóban jó, ha van láthatósági mellény, pótizzó, vontatókötél, jégkaparó, víz, telefon töltőkábél és egy melegebb takaró. Ezek apróságnak tűnhetnek, de ha az autó egy elhagyatott útszakaszon áll meg, életmentő segítséget jelenthetnek. Az őszi-téli időszakban tehát minden apró elővigyázatosság számít – ezek együtt biztosítják, hogy az utazás a legváltozékonyabb időben is kiszámítható és biztonságos legyen.
Segítség az úton, éjjel-nappal
Az autó asszisztencia szolgáltatás pontosan erre kínál megoldást. Az Europ Assistance AutoSOS gépjármű asszisztencia-biztosítás a nap huszonnégy órájában elérhető, és Magyarországon, valamint Európa legtöbb országában megszervezi a gyors segítségnyújtást.
A biztosítás minden életkorú és futásteljesítményű járműre megköthető, így régebbi autók esetén is teljes értékű szolgáltatást biztosít. A fedezet tartalmazza:
- a helyszíni javítást (közúti segélyszolgálatot), ha lehetséges;
- az autómentést, a szervizbe szállítást, ha a jármű a meghibásodás, vagy a baleset helyszínén nem javítható;
- a szállás biztosítását szükség esetén a javítás idejére de legfeljebb két éjszakára, vagy
- csereautó biztosítását a javítás idejére de legfeljebb 3 napig, vagy
- az utasok hazaszállítását vagy továbbutazásuk megszervezését;
- adott esetben alkatrész küldését külföldi szervizbe;
- a jármű hazaszállítását Magyarországra, ha a helyszínen lévő szervizben nem, vagy csak hosszabb idő alatt javítható;
- üzenetközvetítést, telefonos tanácsadást 0-24 órás ügyfélszolgálattal.
Digitális bejelentés, követhető segítség
A műszaki segítségkérés ma már gyorsabb és átláthatóbb, mint valaha. Az AutoSOS szolgáltatásnál a bejelentés online módon és telefonon is elvégezhető: néhány kattintás után a rendszer automatikusan továbbítja a kérést, és e-mailben vagy SMS-ben értesíti az ügyfelet a mentés részleteiről. A digitális felületen nyomon követhető, hogy hol tart a segítség, így pontosan látható, mikor érkezik a szakember.
Magyarországon az Europ Assistance garantálja az egy órán belüli kiérkezést. Amennyiben ez önhibából nem teljesül, a biztosító a biztosított kérésére az éves csomagdíj 50%-át visszatéríti. Ez a garancia és az átlátható működés különösen hasznos a hideg hónapokban, amikor egy elakadás nemcsak kellemetlen, hanem akár veszélyes is lehet. A gyors reagálás és a jól szervezett ügyintézés tehermentesíti az autóst, hiszen az adott feltételek teljesülése esetén az AutoSOS gépjármű asszisztencia-biztosítás gondoskodik a mentésről, a szállításról és a továbbutazás megszervezéséről is.
Felkészülten a hideg hónapokban
A télre való felkészülés nemcsak a műszaki átvizsgálásról, hanem a tudatos biztonsági háttér megteremtéséről is szól. Az Europ Assistance AutoSOS gépjármű asszisztencia-biztosítás megbízható védelmet kínál minden autósnak, aki előre gondolkodik, és szeretné elkerülni a kiszolgáltatott helyzeteket.
Az autó assistance biztosítás kalkulátor néhány lépésben segít megtalálni a járműhöz és az utazási szokásokhoz leginkább illő csomagot. Így az őszi-téli hónapok sem a váratlan problémákról, hanem a biztonságos, kiszámítható utazásról szólhatnak – belföldön és külföldön egyaránt.
