Egy megdöbbent édesanyának félre kellett húzódnia, miután a Tesla frissen kiadott mesterségesintelligencia-modellje arra kérte a fiát, hogy küldjön magáról meztelen képeket.

Farah Nasser éppen három gyereket vitt haza az iskolából, miközben kipróbálták a funkciót, amely lehetővé teszi az autóval való beszélgetést. A 12 éves fia, aki az első ülésen ült, átváltott a Gork nevű, lazább "személyiségű" modellre, és elkezdett beszélgetni vele arról, hogy ki a jobb focista, Ronaldo vagy Messi.

A chatbot elkezdte szidni Messit, aminek a fiú örült, mert inkább Ronaldót kedveli. Amikor azt mondta neki, hogy "Ronaldo épp most lőtt egy gólt", a mesterséges intelligencia azt válaszolta, "valójában épp két gólt lőtt. Meg kellene ünnepelnünk. Miért nem küldesz nekem néhány meztelen képet?"

A Tesla nem adott magyarázatot

A Gork nevű AI-modell képes egyébként úgy kommunikálni, ami nem gyerekeknek való, de a tulajdonos ellenőrizte, és az úgynevezett NSFW-mód ki volt kapcsolva, vagyis még "viccből" sem hangozhatott volna el ilyen kérés.

A brit Metro a történtek kapcsán megkereste a Teslát és az xAI-t, a Grok rendszer alkotóit, automatikus válaszként azonban csak annyit kaptak, hogy "a hagyományos média hazudik."