Tolatás közben zuhant le a parkolóházban a Porsche a 90 éves sofőrrel

Ludwigsburg tanácsházának parkolóházában történt a baleset, amely során egy Porsche 911 kabrió 90 éves sofőrje tolatás közben áttörte a falat és légaknába zuhant autójával. Szerencséjére az autó fennakadt a törmeléken, a kiérkező tűzoltók stabilizálták az autót, majd némi segítséggel a férfi át tudott mászni a létrára, ahonnan biztosan leereszkedett a talajra.

Fotó: Feuerwehr Ludwigsburg

A fennakadt Porsche megmentésére csak másnap került sor

Miután kiderült, hogy sérülés nélküli balesetről van szó, a 40 fővel a helyszínre érkező tűzoltók levonultak, az autó kimentésére csak másnap került sor. Mivel felfelé nem lehetett kimenteni a sportkocsit, azt kötelek segítségével leengedték a légakna 5 méterre lévő aljára, ahol már nem volt szükség további bontásra, egyszerűen csak trélerre rakták és elszállították a roncsot. Mivel személyi sérülés nem történt, a rendőrség nem vizsgálja a baleset okait, a mélygarázs üzemeltetője épp csak a szomszédos parkolóhelyeket zárta el, egyébként zavartalanul üzemel a létesítmény, mivel tartó falakat nem érintett a baleset. A baleset szenvedett Porsche valószínűleg menthetetlen, az jelenti a becsült 95 000 eurós kárérték túlnyomó részét.

