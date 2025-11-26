Ezek az idei legdurvább gyorshajtások Magyarországon

Noha a hazai utakon rendszeresek a sebességmérések, így is csak a gyorshajtók egy részét sikerül lefülelni. Mivel az év még nem ért véget, a 2025-ös rendőrségi toplista egyelőre nem végleges, de aligha szeretne bárki felkerülni rá.

Íme a toplista:

Az idei (nem a sebességtúllépés mértéke, hanem a tényleges sebesség alapján összeállított) lista harmadik helyén az az autós áll, akit november 9-én délelőtt a 21-es főút 23-as kilométerénél mért be egy traffipax. Az útszakaszon megengedett 110 helyett 191 km/h sebességgel száguldott, 210 ezer forintos pénzbírságért cserébe.

Fotó: Police.hu

A hódmezővásárhelyi rendőrök a 472-es úton mértek be egy autóst, aki 90 helyett 208 km/h-s sebességgel közlekedett - ez a lista második helyére volt elég. Az autó üzembentartója a maximálisan kiszabható 468 ezer forintos bírságra számíthat.

Fotó: Police.hu

A Vezess.hu szerint az aktuális, hazai gyorshajtási rekordert április 8-án délelőtt, szintén a 21-es főúton mérték be: a megengedett 110 helyett 214 km/h-val száguldott. A rendőrök megállították, a jogsértés miatt a helyszínen 312 ezer forint közigazgatási bírságot kapott.