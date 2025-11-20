Őrült kabaré volt ezen a havas úton a szlovák hegyekben

Szlovákiában járunk és mint ez a példa mutatja, nem árt felkészülni a közelgő tél meglepetéseire. Van itt minden, a kiabálástól kezdve a kétségbeesésen át a káromkodásig - mindez csúszó, forgó és ütköző autókkal fűszerezve..

Személyi sérülés nem történt!

Némelyik autóban persze keletkeztek károk, de viszonylag olcsón megúszta mindenki, a drámai hangulatot főként a tehetetlen düh váltotta ki. Persze nem csupán a havas utakon kell észnél lenni, az ősz is hozhat még váratlan helyzeteket!