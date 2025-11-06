Gazdasági totálkárt okozhat a plug-in hibridek akkumulátora – vásárláskor muszáj ellenőrizni

Egyre nagyobb kapacitású akkumulátorokat szerelnek a plug-in hibrid típusokba, hogy a 100+ km-es elektromos hatótávolsággal rávegyék az autósokat az elektromos autózás felé vezető lépcsőfok leküzdésére. Ez egyben azt is jelenti, hogy egyre drágább alkatrész a hibrid akkumulátor, és a villanyautókhoz hasonlóan itt is fenyeget a veszély, hogy az akkumulátor hibája miatt gazdasági totálkáros lesz az egy egyébként tökéletesen működő autó, értsd a javítás vagy a csere költsége meghaladja az autó piaci értékét. A használtpiacon ezért elengedhetetlen, hogy a plug-in hibrid típusok vásárlói a villanyautókhoz hasonlóan ellenőriztessék az akkumulátor állapotát, illetve ragaszkodjanak a már elvégzett ellenőrzésről készített jegyzőkönyvhöz.

Fotó: ADAC / ADAC

Az akkumulátoros-elektromos autóktól eltérő a plug-in hibrid akkumulátorok igénybevétele attól függően, mennyire szaporán tölti az akkumulátort a használó. (Hollandiában például jellemzően azért nem használták az elektromos részt, mert a munkahely legfeljebb benzinkártyát biztosíthatott az alkalmazottnak, az elektromos töltés már saját zsebből ment.) Az ADAC most az Aviloo nevű független akkumulátor-tesztelő cég segítségével végzett átfogó felmérést a témában, amely során 28 500 plug-in hibrid autó akkumulátor-állapotát (State of Health, SoH) elemezték ki.

Változó, milyen mértékben fenyeget a gazdasági totálkár réme

Íme a tapasztalatok a plug-in hibrid akkumulátorokról: a Mercedes-Benz típusoknál kismértékű az akkumulátor-öregedés. A Volkswagen Csoport járműveinél átlagos az öregedés, néhány kiugró érték azért van negatív irnyban. A BMW Csoport autóinál is az elvárható szinten van a degradáció, de itt már nagyobb számban vannak negatív kiugró értékek. A plug-in hibrid Fordok az elején erős kapacitáscsökkentést mutatnak, ami aztán ellaposodik – kevés a nagy futásteljesítményű Ford plug-in hibridek mintamérete, ami megnehezíti a hosszú távú tapasztalat kialakítását. Feltűnőek a Mitsubishi típusok adatai: már alacsony futásteljesítménynél is jelentős a degradáció, ami aztán stabilizálódik.