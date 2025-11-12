Több autót is kiszolgál a szuper-akkumulátor!

A Japan Mobility Show kiállításon nem csak látványos autókat mutatott be a Toyota, de Keiji Kaita, a Toyota Karbonsemleges Kutatóközpontjának vezetője elárult néhány fontos részletet a cég következő generációs akkumulátoráról. Először is a szilárdtest-akkumulátor nem lesz olcsó, cserébe négyszer hosszabb élettartamra tervezik, így akár három-négy autót is kiszolgálhat ugyanaz a telep. A Toyota ma 10 év/90%-os garanciát (legalább ekkora kapacitással bír még az akkumulátor) vállal lítium-ion akkumulátoraira, a szilárdtest-akkumulátornál ez 40 év/90% lesz, ami azt jelenti, hogy a járműből kibontott akkumulátorral egy másik autó még tovább üzemelhet gond nélkül. A drágaság miatt a technológia először a konszern csúcsmodelljeiben, a Lexus és Century modellekben jelenhet meg, és majd az árak csökkenésével terjedhet el a többi autóban.

Még ebben az évtizedben megjelenhet a Toyota szilárdtest-akkumulátor, de eltart, mire megjelenik a tömegmodellekben

Fotó: Toyota

A változó piaci környezetre reagálva lelassítja villanyautós terveit a Toyota

Kérdés, mikor jelenhet meg a 40 éves élettartamú akkumulátor az utcai autókban, a Toyota ugyanis reagálva a változó piaci környezetre lelassította villanyautós átállását. Az aktuális pénzügyi évben (japánban ez márciusi évfordulót jelent) 277 000 villanyautó értékesítésével számoltak, ezt most 10%-kal csökkentették (2025. januárja-szeptembere között a japánok 117 031 villanyautót értékesítettek, ami ugyan 20,6%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest, de elmarad a kitűzött céltól). Eközben immár második alkalommal halasztották el a japán Fukuoka prefektúrába tervezett akkumulátorgyár építését, amely így nem kezdi meg a működését 2028-ban sem – egyelőre nem tűztek ki új időpontot az építkezés indulásának, sem az új céldátumot nem közölték.