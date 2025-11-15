Egy baj van a kilométer-halmozó Toyota terepjáróval

Shane Somers az Egyesült Államokban él, munkája, hogy gyógyszereket és gyógyításhoz szükséges eszközöket fuvaroz a rendelőkbe és kórházakba. Mivel minden körülmények között mennie kell, Toyota lett aktuális autója, az alapfelszereltségű – arrafelé ez az 1958 nevű szintet jelenti - Land Cruiser a 2,4 literes turbómotort használó öntöltő hibrid hajtással (331 LE/630 Nm). Kevesebb, mint 12 hónap alatt 110 000 mérföldet, azaz 176 990 km-t tett meg a terepjáróval, amely zokszó és üzemzavar nélkül teljesítette a távolságot.

Fotó: Shane Somers

Kéthetente kellett szervizbe vinni a gyógyszerszállító Toyota terepjárót

Ezt a bőven átlag feletti futásteljesítményt jórészt Pennsylvania gyorsforgalmi útjain teljesítette a Land Cruiser, amelynek a karbantartása is átlag feletti volt, a 12 hónap alatt a következő dolgokat csinálták meg:

22 olajcsere

3 motor- és utastér légszűrő

2 gyertyakészlet

2 futómű-beállítás

1 hűtőfolyadékcsere

1 inverter-karbantartás

3 szett gumiabroncs (az eredetit is beleértve)

Shane elégedett a Land Cruiser teljesítményével, amely lényegében a gyári fogyasztással üzemel, a nyári abroncsokkal 23,1 mérföld/gallont regisztrált (12,22 l/100 km), a Toyota által közölt átlagfogyasztás 23 mérföld/gallon (12,28 l/100 km). Azonban pontosan ez az, ami miatt a következő autója már nem Land Cruiser lesz, a kedvező tapasztalatok miatt marad a Toyota márkánál, de a Priust nézte ki magának, amivel megfelezheti üzemanyag-számláját.