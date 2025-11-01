Annyira olcsó ez a teherautó, hogy még a karosszériáját is lespórolták

Egyszer már bejött, úgyhogy a Toyota újra kifejezetten egy adott régió igényeire szabott haszonjárművet fejleszt. Nem is olyan rég dobták piacra Délkelet-Ázsiában a Hilux alvázát és technikáját használó, de leegyszerűsített karosszériával rendelkező változatát Champ, Rangga vagy Tamaraw néven. Most Afrikára tekintenek a japánok, ahol bőven vannak még olyan régiók, ahol jobb híján motorkerékpárokkal végzik a szállítást. Ezeken a helyeken lehet életképes alternatíva az IMV Origin tanulmány által megelőlegezett minimál-teherautó, ami egyébként kísértetiesen hasonlít a Puch Haflingerre.

Motorkerékpárok kiváltására találták ki a Toyota IMV Origint

Fotó: Toyota

Szabadon felépítményezhető a Toyota IMV Origin

A minél alacsonyabb vételár elérése érdekében semmit nem kényszerítenek rá a vásárlóra, még a karosszériáról, azaz a fülkéről is lemondtak, lényegében egy asztalt adnak vezetőüléssel és két lámpákkal. Minden más már a vevőre van bízva, teljes egészében a saját igényeihez/pénztárcájához alakítja a felépítményt – vagy épp a változó igényeihez alakíthatja azt az évek során. Mivel elmaradott infrastruktúrával rendelkező régiókba szánják az IMV Origin teherautót, a lehető legegyszerűbb technikát kapja.

Könnyen átszerelhető a kormány a bal oldalra

Fotó: Toyota

Még a fejlesztés korai fázisánál tartunk, de már azon dolgoznak a Toyota szakemberei, hogy helyi gyártókat is bevonnak a megvalósításba, így csak félkész járműveket küldenének Afrikába, ahol aztán helyben gyártott alkatrészekkel szerelnék készre – mármint épp csak működőképesre – a járművet. Alapvetően a megbízható működés szempontjából nem kulcsfontosságú alkatrészekről van szó, ezzel a megoldással akár bőven 10 000 dollár alá is le lehet vinni a vételárat. Persze a helyi partnerek saját forrásból akár fülkét, platót, zárt áru- vagy személyszállító felépítményt is készíthetnek, és így komplett járműként értékesíthetik a Toyota IMV Origint. A mérnökök számára furcsa volt, hogy félig kellett csak megtervezniük a járművet, azt is úgy, hogy lehetőség szerint könnyen helyettesíthető alkatrészeket használjanak, de a Japan Mobility show kiállítson bemutatott működőképes tanulmány mutatja, hogy sikerrel vették a feladatot.