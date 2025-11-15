Túl gyors, túl veszélyes: Kína korlátozza az elektromos szupersportkocsikat

Kínában újabban minden a nagy teljesítményű plug-in hibridekről és villanyautókról szól, nem csak a gyári kommunikációban helyezik ezekre a hangsúlyt, de bizony egyre több feltűnő baleset van a szétszaladó lóerők miatt. Az 500-1500 lóerős járművek uralása még tapasztalt autóvezetőknek is komoly feladat – rengeteg vásárló azonban nem tartozik a rutinos sofőrök köz. A Közbiztonsági Minisztérium most olyan javaslatcsomagot nyújtott be, amely megpróbálja minimalizálni a rizikót azzal, hogy mind az autónak, mind a sofőrnek korlátokat vezet be. Egyelőre még a konzultációnál tartanak, de csak idő kérdése, mikor emelkedik törvény szintre a javaslat, amelyhez aztán hozzá kell igazítani a meglévő autókat is – amelyeknél az lehetséges távoli frissítéssel, de lehet, hogy egyes autóknál visszahívásokat kell majd elvégezni, hogy a márkaszervizek frissítsék a jármű szoftverét.

Egymásra licitálnak a kínai gyártók, melyik készít erősebb/gyorsabb autót. A kínai kormányzat nem nézi jó szemmel, hogy rutintalan sofőrök is vezethetnek 1500+ lóerős sportkocsikat

Fotó: Xiaomi

Padlógázas gyorsításra is csak előzetesen azonosított sofőr lesz képes

Nem a plug-in hibrid és akkumulátoros-elektromos autók teljesítményét, hanem azok működését korlátozzák úgy, hogy alapesetben csak 5 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásra lehetnek képesek. Aki ennél jobb gyorsulási időt akar elérni, vagy netán ki akarja kapcsolni az elektronikus menetstabilizálót, az csak biometrikus azonosítás (arcfelismerés, ujjnyom) után tudja azt megtenni. Ehhez az autó a felhőben tárolt adatbázisban ellenőrzi, rendelkezik-e kellő képességekkel a sofőr, részt vette-e a jogosítványon túlmutató vezetéstechnikai képzéseken. Az arcfelismerést az teszi lehetővé, hogy az autónak 10 km/órás tempó felett két módszerrel kell ellenőriznie azt, hogy a sofőr tényleg a vezetéssel foglalkozik, ezek közül az egyik a szemek mozgását figyelő kamera, a másik a kormányon elhelyezett kapacitív érzékelők. Nem csak az abszolút gyorsulási időt korlátozza a jogszabály, a hirtelen gyorsításokat is, az álló vagy lassan guruló autó például nem gyorsíthat erősen, ilyenkor a padlógázra figyelmeztető hang- és fényjelzés lesz a reakció, nem gyorsítás. Az autónak meg kell szakítania a teljesítményleadást, ha hossz- vagy keresztirányban 150 ezredmásodpercen keresztül 25km/h+-val változik a sebesség, értsd az autó megpördül vagy balesetet szenved.

