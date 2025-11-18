Budapesten feltalálták a 1,5 km-es kanyarodósávot, ilyen az új forgalmi rend

Nem is olyan rég még kétszer három sávon haladhatott a gépjárműforgalom Budapesten, az Üllői út belvárosi szakaszán, aztán a szélső sávokból némi buszsávos átmenettel karókkal leválasztott kerékpársávot csináltak – ami a torlódás növelése mellett a mentősök dolgát is megnehezítette. Az út szélén egyébként nem a kerékpárok, hanem a rollerek és a robogósok-motorosok a jellemzőek, illetve a rakodó teherautók… Most újabb fejlesztéssel elérték, hogy sokan fölöslegesen autóznak köröket a kerületben, miután záróvonal felfestésével sikerült a befelé vezető két sávból egy sáv+kanyarodósáv lett. A Nagyvárad térnél indul a záróvonal, ami egészen a Nagykörútig megtiltja a belső sávból kisorolást a külsőbe, pár kivétellel: a keresztirányú utcáknál két szaggatott jelzés erejéig lehet besorolni a külső sávba – a belső sávban közlekedőknek a lámpaoszlopra helyezett kötelező haladási irány egyenesen tábla tiltja az irányváltást ezeken a rövidke szakaszokon. Apró szépséghiba, hogy a jellemzően beállt külső sávba nem lehet lendületből besorolni, a kis utcából érkező, balra forduló és a külső sávba hajtó autós tehát jó eséllyel blokkolja a keresztirányú forgalmat. Eddig a Vajdahunyad utcánál indult a záróvonal, ami 240 méter hosszan osztotta ketté az Üllői utat, aktuálisan 1,5 km a kanyarodósáv hossza – ez utóbbi világrekord-értéknek tűnik.

Sárga táblák jelzik a forgalmi rend változást az Üllői úton, a sűrű forgalomban ezt kéne elolvasni, értelmezni és ennek megfelelően besorolni - 50 méter alatt

Fotó: Autó-Motor

Utolsó előtti pillanatban van csak tájékoztatás a megváltozott forgalmi rendről az Üllői úton

A forgalomszervezők egyébként a forgalmi rend változásról nem szólnak előre, épp csak a záróvonal indulása előtt 50 méterrel helyezik ki az első táblát, ahol aztán apró betűs feliratokból kell tájékozódni, hogy melyik sávot kell választani ahhoz, hogy 1,5 km múlva a megfelelő helyen legyünk. Arról nem is beszélve, hogy az Üllői utat keresztező kis utcákban semmiféle figyelmeztetés nincs a megváltozott forgalmi rendre (a cikk írásának idején, november 17-én). A Duna felől érkező kis utcákból balra forduló ha nem elég szemfüles és nem sorol be rögtön (mármint nem áll be keresztbe az Üllői útra…) a külső sávba, akkor ördögi körbe kerül, hiszen csak a Petőfi híd irányába folytathatja útját a Nagykörúton. A legtöbben szabálytalanul váltanak sávot kifelé, mert ahogy eddig, úgy ezután is a belső sáv a gyorsabb: a külsőben haladást ellehetetleníti a körúti lámpa hangolása.