Megálltak egy görény miatt az úton, az életüket köszönhetik neki - videó

A csodával határos jelenetet rögzített egy autó fedélzeti kamerája. Vadászgörény mentette meg az utasok életét.
Autó elé futott egy vadászgörény egy kihalt országúton, ezzel valószínűleg megmentette az utasok életét. A fedélzeti kamera rögzítette, hogy az állat miatt a fékre lépett a sofőr, ezzel pedig jó eséllyel elkerülte a végzetét.
Néhány másodperccel később óriási sziklaomlás temette be az utat, az állat jelenléte nélkül talán pont ott lett volna az autó. A vadászgörény sem sérült meg.
Videón a vadászgörény életmentése:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!