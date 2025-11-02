Megálltak egy görény miatt az úton, az életüket köszönhetik neki - videó

Hírlevél

A csodával határos jelenetet rögzített egy autó fedélzeti kamerája. Vadászgörény mentette meg az utasok életét.
autós hír

Autó elé futott egy vadászgörény egy kihalt országúton, ezzel valószínűleg megmentette az utasok életét. A fedélzeti kamera rögzítette, hogy az állat miatt a fékre lépett a sofőr, ezzel pedig jó eséllyel elkerülte a végzetét.

Néhány másodperccel később óriási sziklaomlás temette be az utat, az állat jelenléte nélkül talán pont ott lett volna az autó. A vadászgörény sem sérült meg.

Videón a vadászgörény életmentése:

 

