Tényleg kellenek a vezetőtámogató rendszerek?

A modern autókban már számos vezetőtámogató rendszer található meg, amelyek egy részét az EU kötelezően előírja. Azonban sok esetben az autósok nem elégedettek ezek működésével, és lehetőség szerint deaktiválják azokat. Az osztrák ÖAMTC autós klub most 190 sokat- és 38 keveset autózó sofőrt kérdezett meg arról, hogyan viszonyulnak az elektronikus segédekhez. Marion Seidenberger, az ÖAMTC közlekedéspszichológusa szerint az alapvető eredmény vegyes képet mutat: „Míg a rendszereket a nagy többség (mindkét csoport körülbelül 75%) megbízhatónak tartja, sokan arról is beszámolnak, hogy tapasztaltak rossz reakciókat (sokat vezetők 65% – keveset vezetők 45%).”

A vezetőtámogató rendszerek közül a sávtartó és a sebességre figyelmeztetés a legidegesítőbb a visszajelzések szerint

Fotó: Opel

Ahány jó, annyi rossz tapasztalat van a vezetőtámogató rendszerekről

A sávtartó rendszereket a sokat vezetők szinte kivétel nélkül kikapcsolják, mert zavarónak ítélik azt meg (a „zavarás” kiváltó oka lehet az irányjelző használatának mellőzése…), emellett még a sebességtúllépésre figyelmeztetést tartják idegesítőnek a sofőrök. A vészféksegéd, a tolatást segítő rendszerek (radar, kamera), a távolságtartó tempomat és az automata világítás tartoznak a kedvelt vezetőtámogató rendszerek közé. A sokat vezetők 59%-a, a keveset vezetők 63%-a mondja, hogy a vezetőtámogató rendszer segített elkerülni balesetet, ugyanakkor a sokat vezetők 61%-a szerint a vezetőtámogató rendszer veszélyes helyzetet okozott! A fáradtságfigyelő rendszereknél nagy a szórás azok hatásossága tekintetében, vannak passzív és aktív (kamera) rendszerek, és nagyon eltérő, mikor szólal meg a figyelmeztetés.

Az autóvezetők alapvetően pozitívan állnak hozzá a vezetőtámogató rendszerekhez, de csak segítséget várnak el, nem akarják azt, hogy felülbírálja a döntéseiket az elektronika. Az ÖAMTC vezetéstechnikai központjaiban gyakorlati próbának is alávetették a vezetőtámogató rendszereket, de már az is problémát jelent, hogy az alapbeállítások elvégzése 8-10 percet vesz igénybe, ami túl hosszú idő. „Kutatásunk bizonyítja, hogy a vezetők aktívan szeretnék irányítani járműveiket, és kritikus helyzetekben elfogadják a segédek támogatását – de nem akarják, hogy a technológia irányítsa őket. Mindazonáltal a vezetőtámogató rendszerek értékes társak, amennyiben támogatják, és nem helyettesítik a vezetőt” – összegezte Marion Seidenberger.

