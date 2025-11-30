A Volvo, amelyet 28 ezer baleset inspirált – megdöbbentő, milyen lett a végeredmény

Manapság ütközés-elnyelő elemek, légzsákok, és elektronikai segédek sora felel azért, hogy egy balesetnél a jármű megvédje utasait. A biztonság, mint téma azonban nem mindig volt ennyire fontos, ezért is szerzett magának hírnevet azzal a svéd Volvo, amikor 1959-ben a PV 544-es modellbe a világon elsőként hárompontos biztonsági övet szereltek. A fejlesztések pedig nem álltak meg, amit bizonyított az 1972-ben debütált, igencsak érdekes küllemű, VESC névre keresztelt tanulmányautó. A típusról még abban az évben közölt cikket az Autó-Motor – az írásból kitűnik, hogy mekkora szenzációnak számítottak egyes megoldások.

Szokatlan orrkiképzés árulkodik róla, ez a Volvo tanulmányautója

Fotó: Autó-Motor

Egy Volvo, amelyben minden a biztonságról szól

Ilyen lett a VESC kocsi, vagyis a Volvo Experimental Safety Car, amelynek születését nem kevesebb, mint 28 000 tényleges közlekedési baleset tüzetes tanulmányozása előzte meg. Ezeket a vizsgálatokat a svéd gyár tudományos kutatói értékelték, és a tapasztalatokat felhasználták az új biztonsági modell kialakításához. Végül is 28 olyan pontja van ennek a kocsinak, amely a balesetvédelmi konstrukciók terebélyesedő listáján ma újszerűnek tekinthető. Ilyen többek között a teleszkópos rudakra támaszkodó első és hátsó vészhárító. Ezek itt nemcsak rugalmas anyagú külső burkolatot kaptak, hanem ütközésnél elől 180, hátul 90 mm-es távon rugalmasan mozdulhatnak el, és csökkentik a frontális erők roncsoló hatását. A megnyújtott orrú kocsi elején végül is 110 cm-es szakaszt nevezhetnek energia-elnyelő zónának, tehát közel kétszer annyit, mint az ismert 164-es Volvo-kocsinál.

Hatalmas autó a VESC, hosszúsága 5,5 méter

Fotó: Autowp

Sok újdonságot vonultatott fel

A blokkolásmentes fék, a kocsi terhelésétől függően automatikus nívószabályozás és külön a fényszórók állandó magasságának megtartása ugyancsak követelmény a Volvo VESC típusnál. A fényszóróüveg menet közbeni törlését, tisztítását a szélvédőknél alkalmazott mosóval és lapáttal oldják meg, de a hátsó ablakhoz is szerelnek ilyen készüléket. És a Volvo-terv még azt is fontosnak tartja, hogy a kocsi hátrameneténél ne csak fénnyel, hanem hanggal is automatikusan jelezzenek, az ajtók nyitásakor pedig nappal is hatásos lámpák gyulladjanak ki. Mindezek kétségtelenül fokozzák a biztonságot, és olyan kiegészítések, amelyek csak viszonylag csekély mértékben drágíthatják a jövő autóit. A VESC-módon megerősített váz, a teleszkópos ütköző, az automatikus légzsák bevezetése azonban mind a Volvo-kocsinál, mind a többi hasonló célra tervezett modellnél ma még világszerte nagy kérdése az autótechnikának, mert lehet, hogy egyszerűbb, olcsóbb megoldásokkal ugyancsak elérhetők a várt eredmények.