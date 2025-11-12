Kincset érő, első gazdás öreg Zsigulit találtak egy nyergesújfalui garázsban – fotók

Első gazdás Zsigulit találtak Nyergesújfalun, a pókhálókkal beszőtt és ujjnyi vastag porral belepett autót a tulajdonossal közös erővel kellett kiszabadítani a garázsból. A ritka, primulasárga színű Zsiguli 28 éve áll egy helyben, az eredeti gazdája 1975 októberében vásárolta a csepeli Merkurnál.

Az autó ára 80 ezer forint volt, és 200 forint kedvezményt adtak belőle, mivel a hátfalon volt egy ma is látszó festékleverődés a csomagtartó pereme alatt. A jelenlegi tulajdonos édesapja csak falun belül használta az autót, az öt kilométerre található szőlőjébe járt ki vele.

Fotókon a kincset érő Zsiguli:

A Zsiguli 1997-ben parkolt be a melléképületbe. Ebben az autóban egyébként még biztonsági öv sem volt gyárilag, a tulajdonosok szerelték be az öveket a KRESZ 1976-os módosítását követően.

Az autó az Oldtimer Automobil szerint igen jó bőrben van: fényezése még gyári, ahogy a küszöbjei is. Egy-két apróbb karosszéria-javítás volt már rajta, de nagyobb lakatolás soha. A beltere szép állapotú, fekete ülésein látszik, hogy napon nem nagyon állt. A vezetőülés varrásának javításán kívül csak nagytakarítás szükséges, még a ritka bordás ezüstbetétes műszerfal sincs megrepedve.