A fél ország megőrült ezért az autóért

Manapság a legtöbb autógyártó háromévente frissíti egyes modelljeit, a szocializmusban azonban nagyon másképp nézett ki az autóipar. A legtöbb új kocsira éveket kellett várni, az új típusokat pedig óriási felhajtás övezte. Így volt ez 1982-ben, amikor a Dacia 1300-as örökébe lépett az 1310-es: az Autó-Motor korabeli cikkének segítségével újra megmerítkezhetünk a 80-as években.

1982-ben hatalmas újdonságnak számított a Dacia 1310-es

A Dacia várva várt újdonsága volt

Nagy érdeklődés mutatkozik manapság a már közel tíz éve ismert Daciák új változatáról, az 1310-es típusszámmal jelzett modellről. Ennek főként az az oka, hogy a korábbi 1300-asok szállítását a gyár megszüntette és így a Daciára várakozó autóvásárlók már az új típust vehetik át. Erről a kocsiról annyit lehet elmondani, hogy a régebbi kivitel részletekben módosított változata. Külső szemlélődéssel elsősorban az elöl-hátul új kialakítású lámpatestek tűnnek fel. Elöl, a módosított hűtőrácsban 4 kerek fényszórót helyeztek el, amelyek közül a belső csak távfényt ad, míg a külső tompított és távfénnyel működik. A lámpák kivitele hagyományos, tehát nem halogénizzóval szerelt.

A kocsi, hátulról nézve, a nagy méretű kombinált lámpatestek alkalmazásával és a csomagtérfedél hátuljára szerelt, alumínium díszléccel körbefogott fekete műanyag díszítéssel, amely a típusfeliratot is tartalmazza, nagyon mutatós.

A hátsó kombinált lámpatest egyesíti magában a helyzetjelző, a fék- és az irányjelző lámpát, a hátrameneti fényszórót, és újdonságként egy-egy vörös színű ködlámpát, valamint a hátsó fényvisszaverőt is. Elöl-hátul új formájúak a fekete műanyag sarokrésszel egybeépített vészhárítók, és új, a réginél szögletesebb kialakítású külső kilincseket találunk az ajtókon. Műszaki szempontból két jelentősnek nevezhető módosítást tartalmaz az 1310-es. Az egyik a hűtéscsap utastéren kívüli elhelyezése, ezt a szerelvényfal közepén elhelyezett szabályozókarral és távműködtető bowdennel lehet kezelni. A másik módosítás a hőérzékelő kapcsolóval felszerelt elektromotoros hűtőventillátor alkalmazása. Ez kedvező, mert az állandóan ékszíjon keresztül hajtott hűtőventillátorral szemben 1-1,5 kilowattal nagyobb motorteljesítmény marad a kocsi hajtására. A tapasztalatok szerint a hűtőventillátor működtetésére csak esetenként, mégpedig elsősorban a lassú, városi forgalomban van szükség. A menet mintegy 80 százalékában ugyanis a ventilláció felesleges. Az első és a hátsó futómű, a kétkörös fékberendezés vizsgálataink szerint megegyezik a korábbi típuséval. Nem számít újdonságnak ugyancsak a 155 SR 13 méretű Victoria gyártmányú radiál gumiabroncs-köpenyek alkalmazása sem. Az utastéren belül az alábbi módosításokat figyelhetjük meg: A szövetkárpitozású első és hátsó ülések formai kialakítása némileg megváltozott (az ülés kagylós kiképzésű), az első ülések továbbra is hosszirányban állíthatók, és támlájuk fokozatmentesen dönthető a fekvő helyzetig.

A passzív biztonság fokozására az első ülések támlájába süllyeszthető fejtámaszokat helyeztek el.

A hátsó ülések között a régi típusnál alkalmazott könyöktámaszt elhagyták. A padlón műszálas textilszőnyeget találunk a korábbi gumiszőnyeg helyett. A műszerfal kialakítása az új típusváltozatnál alumínium—műanyag kombinációval, a réginél merevebb, jobban rögzített, a műszercsoport legömbölyített sarkú, négyzetes formájú. A menetsebességről, az akkumulátor és a töltésrendszer állapotáról mutató segítségével, míg a hűtőfolyadék-hőmérsékletről, az olajnyomásról, a szívató működtetéséről, a kézifék behúzott helyzetéről, az irányjelző működtetéséről, a bekapcsolt világításról és a távfényről, valamint az elakadást jelző működéséről jelzőlámpák tájékoztatnak. A műszerfal világításának erőssége kis forgatógomb segítségével szabályozható. A műszerfal alatt középen kulccsal zárható fedelű kesztyűtartó került beépítésre. Az utastér világítása, az első ajtónyílások fölé szerelt egy-egy kis lámpa kapcsolóval, illetve az első ajtók nyitásával működik. összefoglalva a módosításokat megállapítható, hogy azok részben a kocsi esztétikai kialakításában, részben az aktív biztonság (hátsó ködlámpa), részben a passzív biztonság (fejtámasz az első üléseknél) fokozását, kis részben a használati tulajdonságok javítását (új ülésforma és textilszőnyeg) célozták, műszaki szempontból kizárólag az elektromos hűtőventillátor alkalmazása jelent előrelépést. A kocsi általános kivitele és minőségi jellemzői megegyeznek a jól ismert korábbi modelléval.